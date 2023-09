EU-Innenminister beraten über geplante Asylreform

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Innenminister der EU-Staaten wollen an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) in Brüssel über die umstrittenen Reformpläne für das europäische Asylsystem beraten. Mit Spannung wird erwartet, ob deutliche Worte von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) für einen Durchbruch in den festgefahrenen Verhandlungen um die sogenannte Krisenverordnung sorgen werden. Er hatte am Mittwoch nach Angaben aus Regierungskreisen darauf gedrungen, dass die von ihm geführte Koalitionsregierung aus SPD, Grünen und FDP eine Einigung ermöglicht.

Vor allem die Grünen hatten sich bislang gegen den Vorschlag zur Krisenverordnung ausgesprochen. Diese sieht etwa vor, dass in Krisensituationen der Zeitraum verlängert werden könnte, in dem Menschen unter haftähnlichen Bedingungen festgehalten werden. Zudem könnte der Kreis der Menschen vergrößert werden, der für die geplanten strengen Grenzverfahren infrage kommt.

Die Bundesregierung wollte dem Vorschlag bislang auf Drängen insbesondere der Grünen nicht zustimmen. Begründet wurde das mit der Sorge, dass dabei die Standards für Schutzsuchende zu sehr abgesenkt werden könnten. In Brüssel wurde die Bundesregierung für ihre Haltung zuletzt stark kritisiert und für Verzögerungen verantwortlich gemacht. Das ist vor allem wegen der nahenden Europawahl im Juni 2024 brisant. Projekte, die bis dahin nicht mit den Regierungen der Mitgliedstaaten ausgehandelt sind, könnten anschließend wieder infrage gestellt werden und sich lange verzögern.

Bei den anderen Themen auf der Tagesordnung zeichnen sich weniger Konflikte ab. Es wird erwartet, dass die Innenminister eine Ausnahmeregel für ukrainische Flüchtlinge verlängern, wonach sie in der EU bleiben dürfen, ohne einen Asylantrag stellen zu müssen. Außerdem wollen die Minister mit Vertretern aus Lateinamerika über den Kampf gegen Drogenhandel diskutieren./rew/DP/men