EU-Gipfel berät über Migration und Reformen vor Aufnahme neuer Länder

GRANADA (dpa-AFX) - Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder beraten an diesem Freitag (8.45 Uhr) im spanischen Granada über den Kampf gegen unerwünschte Migration und über Reformen vor der möglichen Aufnahme neuer Mitglieder in die Europäische Union. Am Rande des informellen Gipfels wird es voraussichtlich zudem ein Gespräch zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni geben. Bei informellen Gipfeln gibt es keine offiziellen Beschlüsse.

Zuletzt hatte es zwischen Deutschland und Italien Unstimmigkeiten wegen deutscher Finanzhilfen für Nichtregierungsorganisationen gegeben, die Bootsmigranten aus dem Mittelmeer retten, um sie dann in Italien an Land zu bringen. Offen ist, ob sich die EU-Staaten auf eine gemeinsame Erklärung zur Migration einigen können. Beim Juni-Gipfel waren Spitzengespräche zum Thema im Streit und ohne Erklärung geendet.

Außerdem steht das Thema EU-Erweiterung auf der Agenda. EU-Ratspräsident Charles Michel sprach sich zuletzt dafür aus, dass die EU bis 2030 bereit für die Aufnahme von Länder wie der Ukraine sein sollte. Frankreich und Deutschland werben für Reformen, die Basis für eine Erweiterung sein könnten. Auch über die weitere Unterstützung für die kriegsgebeutelte Ukraine im Kampf gegen Russland soll am Freitag geredet werden./rew/DP/ngu