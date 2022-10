EU-Energieminister arbeiten an möglichem Gaspreisdeckel

PRAG (dpa-AFX) - Die für Energie zuständigen EU-Minister treffen sich am Mittwoch (9.00 Uhr) in Prag, um an Konzepten gegen die hohen Energiepreise zu arbeiten. Dabei werden sie mit EU-Energiekommissarin Kadri Simson unter anderem darüber sprechen, wie man den Preis von Gas begrenzen könnte, das zur Stromproduktion genutzt wird. Spanien und Portugal haben ähnliche Maßnahmen bereits eingeführt.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges liefert Russland fast kein Gas mehr an die EU-Staaten, wodurch der Preis extrem gestiegen und auch Strom teurer geworden ist. Viele EU-Staaten fordern daher, den Preis von Gas zu deckeln - dafür gibt es verschiedene Vorschläge. Deutschland sieht derlei Schritte skeptisch. Entscheidungen werden bei dem Treffen nicht erwartet. Ende kommender Woche dürfte sich auch ein EU-Gipfel mit dem Thema befassen.

Die Minister werden voraussichtlich auch darüber sprechen, wie die EU gemeinsam Gas einkaufen kann. Dies unterstützt die Bundesregierung. Die EU-Staaten hatten sich bereits im März auf freiwillige gemeinsame Gaseinkäufe geeinigt, eine gemeinsame Koordinierungsplattform hat bislang jedoch wenig Konkretes geliefert. Zudem soll es in Prag auch um langfristige Reformen für den Strommarkt gehen. An dem Treffen werden auch die Minister aus der Ukraine, aus Moldau, Georgien und den Westbalkanstaaten teilnehmen./dub/DP/he