EU-Corona-Hilfen: Deutschland bekommt wohl bald erste Milliarden

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Deutschland kann auf eine baldige Auszahlung der ersten offiziellen Milliardensumme aus den EU-Corona-Hilfen hoffen. Die EU-Kommission billigte am Dienstag Zuschüsse in Höhe von vier Milliarden Euro, wie die Behörde mitteilte. Sobald auch der Wirtschafts- und Finanzausschuss der Kommission grünes Licht gibt, kann das Geld ausgezahlt werden. In dem Gremium sitzen unter anderem Vertreterinnen und Vertreter nationaler Regierungen und der Zentralbanken. Bereits im August 2021 hatte Deutschland eine Vorfinanzierung in Höhe von 2,25 Milliarden erhalten.

Insgesamt könnte Deutschland bis 2026 EU-Corona-Zuschüsse in Höhe von 30 Milliarden Euro bekommen. Dass Deutschland wohl mehrere Milliarden bekommen wird, ist schon seit langem bekannt.

Das Aufbauprogramm "Next Generation EU", soll EU-Staaten helfen, nach der Pandemie wieder auf die Beine zu kommen. Dafür macht die EU-Kommission erstmals im großen Stil Schulden. Es geht bis zum Jahr 2026 um ein Volumen von 750 Milliarden Euro zu Preisen von 2018. Einen Teil des Geldes bekommen die Länder als Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen, den Rest als Darlehen. Ende 2058 sollen die Schulden spätestens beglichen sein. Die größten Summen gehen an besonders hart getroffene Länder wie Italien und Spanien./mjm/DP/nas