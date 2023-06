EU-Bürger sollen an Supermarktkasse leichter an Bargeld kommen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Menschen in der EU sollen künftig einfacher an Bargeld kommen - gleichzeitig sollen Online-Zahlungen sicherer werden. Das sehen am Mittwoch in Brüssel vorgelegte Vorschläge der EU-Kommission vor. Sie will etwa, dass Einzelhändler Scheine und Münzen ausgeben können, ohne dass Verbraucher etwas kaufen. Zudem sollen die Transparenzvorschriften etwa für Geldautomatengebühren verschärft werden.

Für mehr Sicherheit von Online-Zahlungen soll unter anderem ein System zur Überprüfung der Übereinstimmung der IBAN und Namen der Zahlungsempfänger für Überweisungen vorgeschrieben werden.

Elektronische Zahlungen in der EU haben Kommissionsangaben zufolge in den vergangenen Jahren stetig zugenommen und 2021 einen Wert von 240 Billionen Euro erreicht (2017: 184,2 Billionen Euro). Dabei sind neue Anbieter, die sich digitale Technologien zunutze machen, in den Markt eingetreten. Gleichzeitig entstanden auch komplexere Arten von Betrug.

Mit den Reformvorschlägen für die Zahlungsdienste-Richtlinie (PSD3) solle sichergestellt werden, dass der EU-Finanzsektor in der Lage ist, sich an den fortschreitenden digitalen Wandel und die damit verbundenen Risiken und Chancen anzupassen, erklärte die EU-Kommission. Dies solle insbesondere den Verbrauchern zugutekommen./red/DP/stw