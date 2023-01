EU-Agrarminister beraten über Tierwohl und Ukraine-Krieg

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Agrarministerinnen und -minister der EU-Staaten beraten am Montag (10.00 Uhr) in Brüssel über Tiertransporte und die Folgen des Kriegs in der Ukraine. Deutschland setzt sich nach Angaben des Bundesministeriums für Landwirtschaft für strenge Neuregelungen zum Schutz der Tiere ein.

Die Bundesrepublik habe Tiertransporte in Länder außerhalb der EU soweit begrenzt, sagte Bundesminister Cem Özdemir (Grüne) vor dem Treffen. Es sei aber keinem Tier geholfen, wenn es in andere Mitgliedstaaten gebracht werde, um sie von dort aus weiterzutransportieren. "Wir brauchen dringend europaweit einheitliche Regelungen - diese Lücke beim Tierschutz muss geschlossen werden."

Neben dem Tierwohl wollen die EU-Agrarminister auch über die Folgen des Krieges in der Ukraine etwa für die Lebensmittelmärkte sprechen. Darüber hinaus sind auch Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft auf der Agenda./oli/DP/stw