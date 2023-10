Köln/Berlin (ots) -Die EUROPA Versicherungen zählen zu den fairsten Versicherern in Deutschland. Das ist das Ergebnis des "Deutschen Fairness-Preises 2023". Die EUROPA wurde in den Kategorien Direktversicherer und Rentenversicherungen ausgezeichnet. Initiatoren der renommierten Auszeichnung sind der Nachrichtensender n-tv und das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ)."Diese Auszeichnungen sind ein schönes Kompliment für unsere Arbeit. Besonders, weil sie auf Kundenmeinungen basieren", sagt Jürgen Wörner, Vorstand Direktvertrieb der EUROPA Versicherungen. "Sie zeigen, dass wir unseren Kunden genau die richtige Mischung aus Preis, Leistung und einem hervorragenden sowie transparenten Service bieten."Hintergrund zur AuszeichnungFür die zehnte Auflage des Awards wertete das DISQ rund 73.500 Kundenmeinungen in Deutschland aus. Gut 920 Anbieter in 75 Branchen wurden von den Verbrauchern bewertet. Befragt wurden die Kunden unter anderem dazu, ob ihnen ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis geboten wurde, ob die Anbieter transparent über Produkteigenschaften, Vertragsleistungen und Preise informiert haben und ob sie das Unternehmen weiterempfehlen würden.Über die EUROPADie EUROPA-Gesellschaften gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.Die EUROPA betreut insgesamt 1,5 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,7 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,69 Prozent ist die EUROPA laut map-Report einer der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseContinentale VersicherungsverbundPressestelle EUROPA VersicherungenTel.: +49 231 919-1208presse@europa.dewww.europa.deOriginal-Content von: EUROPA Versicherungen, übermittelt durch news aktuell