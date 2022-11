EUROPA Versicherung: Power-Kfz-Tarif für Elektro- und Hybrid-Pkw gilt auch für Transporter

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Köln (ots) -Die EUROPA Versicherung hat die Komponenten ihrer Kfz-Versicherung für Elektro- und Hybridfahrzeuge noch einmal verbessert - bei gleichbleibend hervorragenden Beiträgen. Davon profitieren auch gewerbliche Kunden. Denn sie können nun dieselben Leistungen für ihre Transporter und Klein-Lkw in Anspruch nehmen.Auf Deutschlands Straßen ist die Verkehrswende in vollem Gange. Der Anteil von Fahrzeugen mit Elektro- und Hybrid-Antrieb am Pkw-Bestand hat sich von 2021 zu 2022 verdoppelt. "Die EUROPA hat deshalb schon im vergangenen Jahr ihren Komfort-Tarif ohne Mehrkosten auf Elektro- und Hybrid-Pkw ausgerichtet", sagt Dr. Thomas Niemöller, Vorstand Komposit bei der EUROPA. "Jetzt haben wir die Leistungen noch einmal aufgestockt." Mit den deutlich verbesserten Angeboten fahren Vermittler und ihre Kunden weiterhin auf der Überholspur. Unter anderem sind im neuen Komfort-Tarif die Entsorgungskosten eines Akkus mit Totalschaden bis zu 3.000 Euro versichert. Die Erstattung eines komplett zerstörten Akkus erfolgt bis zu 24 Monate zum Neupreis. Zudem deckt der Komfort-Tarif Folgeschäden durch Kurzschluss oder Tierbiss bis zu 10.000 Euro ab.Power-Leistungen auch für Lkw bis 3,5 Tonnen im WerkverkehrAuch immer mehr Unternehmen und Handwerker wechseln auf elektrische oder hybride Transporter und Klein-Lkw. Für sie hat die EUROPA ihre Leistungen ebenfalls deutlich erweitert. So profitieren nun auch Halter von Lkw bis 3,5 Tonnen im Werkverkehr von denselben Leistungen wie Pkw-Halter. Beispielsweise ist die Allgefahrendeckung für den Akku in der Vollkasko inklusive. Das gilt auch für Überspannungsschäden durch Blitzschlag während des Ladevorganges. Wallboxen und Ladegeräte sind ebenfalls mitversichert.Hervorragende Beiträge für Benzin- wie für Elektro-PkwNeben starken Leistungen bieten die neuen Tarife der EUROPA auch weiterhin hervorragende Beiträge. Egal, ob für konventionelle Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen oder Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge.Noch ein Extra: Die EUROPA zählt zu den wenigen Anbietern auf dem Markt, die die Führerschein-Plus-Regelung anbieten. Sie gewährt Autofahrern günstigere Konditionen, die bereits längere Zeit ihren Führerschein besitzen und erstmals ein Fahrzeug anmelden.Mit wenigen Klicks zur eVB-NummerVermittler profitieren weiterhin von schlanken Prozessen bei der EUROPA. Die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) für ihre Kunden können sie zum Beispiel mit nur wenigen Klicks im Vertriebspartner-Portal beantragen. Der Kunde erhält die Bestätigung umgehend per E-Mail. Für qualifizierte Hilfe stehen persönliche Ansprechpartner der EUROPA den Vermittlern jederzeit zur Verfügung.Mehr zur EUROPA Kfz-Versicherung gibt es unter www.europa.de/versicherungen/kfz-versicherung. Freie Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unter www.europa-vertriebspartner.de/versicherungen/kfz-versicherungen.Über die EUROPADie EUROPA-Gesellschaften gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.Die EUROPA betreut insgesamt 1,5 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,8 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,7 Prozent ist die EUROPA laut Wirtschaftswoche im Mittelwert über die vergangenen drei Jahre der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de.Pressekontakt:Roya Omid-Fardstv. Leiterin UnternehmenskommunikationContinentale Versicherungsverbund auf GegenseitigkeitPressestelle EUROPA VersicherungenTel.: +49 231 919-1208presse@europa.dewww.europa.deOriginal-Content von: EUROPA Versicherungen, übermittelt durch news aktuell