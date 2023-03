EUROPA Versicherung: Abgesichert in den Frühling starten - mit leistungsstarken Kfz-Tarifen

Köln (ots) -Camper, Motorrad- und Cabriofahrer melden jetzt ihre Fahrzeuge an. Die besonders günstigen Beiträge der EUROPA garantieren ihnen eine sichere Fahrt in den Frühling. Das gilt auch für Halter von Pkw sowie gewerbliche Kunden, die auf Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge setzen. Bei jungen Leuten punktet der Kölner Versicherer mit Sonderkonditionen bei Teilnahme am Begleiteten Fahren mit 17. Auch die Altersgruppe ab 55 genießt Vorteile: Sie fährt laut Stiftung Warentest mit der EUROPA am günstigsten."Eine gute Kfz-Absicherung bietet starken Schutz und umfassenden Service zu günstigen Beiträgen", sagt Dr. Thomas Niemöller, Vorstand Komposit bei der EUROPA. "Um diesem Anspruch gerecht zu werden, hat die EUROPA die Leistungen ihrer Tarife immer wieder erweitert." Zum Beispiel ist die Mallorca-Deckung auch für Campingfahrzeuge beitragsfrei mitversichert. Außerdem nahm die EUROPA den umfangreichen Schutz für Elektro- und Hybrid-Fahrzeuge in ihren Komfort-Tarif auf - ohne Mehrkosten. Wichtig für Unternehmen und Handwerker: Halter von Lkw bis 3,5 Tonnen im Werkverkehr profitieren von den gleichen Leistungen wie Pkw-Halter.Vorteile für Versicherte ab Mitte 50 - Wechseln lohnt sichEin Wechsel zur EUROPA lohnt sich auch für Versicherte über 55 Jahre. In ihrer Zeitschrift Finanztest (Ausgabe 3/2023) verglich die Stiftung Warentest günstige Kfz-Haftpflicht- und -Kaskoversicherungen für sechs Altersgruppen zwischen 55 und 80 Jahren. Das Ergebnis: In fünf dieser Gruppen fahren Versicherte mit EUROPA Komfort am günstigsten. Auch deshalb wird die EUROPA Kfz-Versicherung immer wieder ausgezeichnet. Zuletzt erhielt sie im Dezember - wie schon in den Jahren zuvor - die Auszeichnung "Bestnote" im Finanztest der Stiftung Warentest (Ausgabe 12/2022).Mit 17 bereits hinterm LenkradEin starkes Angebot für Fahranfänger: Die EUROPA unterstützt das "Begleitete Fahren ab 17" mit günstigen Beiträgen. Dabei ist es unerheblich, ob der junge Fahrer selbst ein Fahrzeug anmeldet oder das Fahrzeug der Eltern mitnutzt.Mit wenigen Klicks zur eVB-NummerVermittler profitieren weiterhin von schlanken Prozessen bei der EUROPA. Die elektronische Versicherungsbestätigung (eVB) für ihre Kunden können sie zum Beispiel mit nur wenigen Klicks im Vertriebspartner-Portal beantragen. Der Kunde erhält die Bestätigung umgehend per E-Mail. Für qualifizierte Hilfe stehen persönliche Ansprechpartner der EUROPA den Vermittlern jederzeit zur Verfügung.Mehr zur EUROPA Kfz-Versicherung gibt es unter www.europa.de/versicherungen/kfz-versicherung. Freie Vermittler erhalten für sie speziell aufbereitete Informationen beim Makler Service-Team unter 0221 5737-300, per E-Mail an vep@europa.de oder unter www.europa-vertriebspartner.de/versicherungen/kfz-versicherungen.Über die EUROPADie EUROPA-Gesellschaften gehören zum Continentale Versicherungsverbund. Gegründet wurden sie 1959 in Köln. Dort ist heute noch der Sitz der beiden Unternehmen, der EUROPA Lebensversicherung AG und der EUROPA Versicherung AG.Die EUROPA betreut insgesamt 1,5 Millionen Versicherungsverträge sowie 1,8 Millionen Versicherte in Reise-, Rahmen- und Gruppenversicherungsverträgen. Kunden und Vermittler profitieren von einer attraktiven Produktpalette, umfangreichem Service und sehr guter Beratung. In zahlreichen unabhängigen Tests und Rankings werden die beiden Unternehmen immer wieder ausgezeichnet - für ihre Produkte und ihre Beratungsqualität. Zudem beweist die EUROPA, dass hohe Qualität und guter Service dauerhaft günstig sein können: Mit 0,7 Prozent ist die EUROPA laut Wirtschaftswoche im Mittelwert über die vergangenen drei Jahre der Lebensversicherer mit der niedrigsten Verwaltungskostenquote in Deutschland. Das heißt, der Großteil der Beiträge fließt in den Schutz der Kunden. Eine niedrige Quote deutet auf Sparsamkeit in der Verwaltung hin.Weitere Informationen finden Sie unter www.europa.de (https://www.europa.de).Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseContinentale VersicherungsverbundPressestelle EUROPA VersicherungenTel.: +49 231 919-1208presse@europa.dewww.europa.deOriginal-Content von: EUROPA Versicherungen, übermittelt durch news aktuell