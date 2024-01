ETS Holdings Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse der Ets-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 543 JPY lag, was einem Unterschied von -14,56 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 635,57 JPY entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 601,32 JPY liegt der Schlusskurs mit einer Abweichung von -9,7 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 44, was bedeutet, dass die Ets-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 69,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Ets. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Ets zeigt, dass das Unternehmen aktuell durchschnittlich im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Ets diskutiert wurde. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit bekommt Ets auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.