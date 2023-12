ETS Holdings Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Stimmung und das Sentiment in den sozialen Medien können einen Einfluss auf die Aktienkurse haben. Laut Analysten waren die Kommentare zu Ets in den sozialen Medien neutral. Auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Intensität der Diskussionen in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung bei Ets. Die Aktie erhält daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ets-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 639,14 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 562 JPY lag, was einer Abweichung von -12,07 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von -10,05 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Ets liegt aktuell bei 82,35 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt an, dass Ets überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Ets-Aktie daher in verschiedenen Bereichen wie Stimmung, technischer Analyse und RSI ein "Neutral" oder "Schlecht"-Rating.