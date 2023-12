ETS Holdings Aktie: Chancenlos!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation kaum Veränderungen in Bezug auf die Stimmung zu Ets gegeben hat. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und in den letzten zwei Wochen wurde über Ets neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Heute wird die Aktie aufgrund dieses Stimmungsbildes ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ets liegt bei 42,47, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt dagegen eine überkaufte Situation an, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ets-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen deutlichen Unterschied zu dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt wird die Ets-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen als "Schlecht" eingestuft.