ETS Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von Ets erzielte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 217,29 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche durchschnittlich um -9,36 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Ets eine Outperformance von +226,66 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Auch im "Industrie"-Sektor schnitt Ets überdurchschnittlich gut ab, mit einer Rendite, die 219,39 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistungen erhält Ets in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass Ets ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,66 aufweist, was 88 Prozent unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies macht die Aktie relativ günstig und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.

Bei der technischen Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) der Ets einen Wert von 100, was auf eine "überkaufte" Situation hinweist, während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 84,29 ebenfalls auf eine "überkaufte" Einschätzung hindeutet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festgelegt.

Abschließend betrachtet die Dividendenrendite von Ets liegt bei 1,72 Prozent, was 1,36 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten für ihre Dividendenpolitik.