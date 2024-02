ETS Aktie: Das kann keiner glauben

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Ets wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt und erfordert daher eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Ets in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Ets eine Rendite von 65,54 Prozent erzielt, was mehr als 74 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,46 Prozent, wobei Ets mit 71 Prozent deutlich darüber liegt. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Wer aktuell in die Aktie von Ets investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 60 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies einen Mehrertrag in Höhe von 48,07 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Ets liegt auf 7-Tage-Basis bei 100 Punkten, was anzeigt, dass die Aktie überkauft ist, und daher eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Ergebnisse, wobei auch hier Ets überkauft ist und damit ebenfalls mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Ets-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.