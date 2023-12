ETS Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Ets-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,49 HKD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,43 HKD, was einem Unterschied von -12,24 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,61 HKD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-29,51 Prozent Abweichung) eine negative Entwicklung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Ets-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich wird die Aktie von Ets auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 25,66 als 88 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (206,09). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für die Ets-Aktie 1,72 Prozent, was über dem Mittelwert (0,36) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik führt.

Beim Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Ets-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 180,45 Prozent erzielt hat, was 184,37 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt die Aktie sogar um 190,26 Prozent über der durchschnittlichen jährlichen Rendite. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.