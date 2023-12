ETS Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Dividendenrendite von Ets beträgt derzeit 1,72 Prozent, was im Vergleich zum Mittelwert (0,36 Prozent) überdurchschnittlich ist. Die Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Ets-Aktie bei 0,49 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs liegt aktuell bei 0,35 HKD, was einem Abstand von -28,57 Prozent entspricht, und der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 0,65 HKD, was einer Differenz von -46,15 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Ets-Aktie überkauft ist, sowohl auf 7- (70 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (92,31 Punkte). Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie von Ets ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,66 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" (209,92) einer Unterbewertung um 88 Prozent entspricht. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.