ETHARA STELLT NEUE HAUPTUNTERSTÜTZER FÜR DEN FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023 VOR

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -Ethara fügt Abu Dhabi Commercial Bank, First Abu Dhabi Bank und Mubadala als offizielle Unterstützer der Veranstaltung für den Grand Prix von Abu Dhabi 2023 hinzuDie neuen Unterstützer der Veranstaltung tragen gemeinsam dazu bei, die 15. Ausgabe des größten Sport- und Unterhaltungswochenendes der Region auf der Insel Yas auszurichtenEthara hat sich mit Hauptunterstützern der Veranstaltung, der Abu Dhabi Commercial Bank, der First Abu Dhabi Bank und Mubadala zusammengeschlossen, um den FORMEL 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023 – das größte Sport- und Unterhaltungswochenende der Region – zu organisieren.Saif Rashid Al Noaimi, CEO von Ethara, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass die Abu Dhabi Commercial Bank, die First Abu Dhabi Bank und Mubadala sich als Event-Unterstützer für unseren Meilenstein, die 15. Ausgabe des Grand Prix von Abu Dhabi 2023, zusammenschließen.„Gemeinsam mit unseren Gründungspartnern und einer illustren Schar von Unterstützern der Veranstaltung sorgen wir für die größte und beste Ausgabe des wichtigsten Veranstaltungswochenendes im regionalen Kalender und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und Innovation mit unseren Partnern, wenn wir die höchste Teilnehmerzahl aller Zeiten auf dem Yas Marina Circuit für den Abu Dhabi GP begrüßen dürfen."Mohammed Almheiri, Senior Head – Emirati Segment, Abu Dhabi Commercial Bank, sagte: „Die ADCB ist stolz auf ihre langjährige Partnerschaft mit dem Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix, der sich fest als ein Event der Weltklasse etabliert hat. Als führende Bank in den Vereinigten Arabischen Emiraten ist die ADCB bestrebt, das weitere Wachstum Abu Dhabis als attraktives Reiseziel für Touristen und Investoren aus aller Welt zu unterstützen."Tracy Faulkner, Group Chief Communications & External Relations Officer, First Abu Dhabi Bank, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit dem Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Prix und darüber, dass wir diese Veranstaltung auf die nächste Stufe heben können. Die weltweite Kundschaft der FAB ist anspruchsvoll und wettbewerbsorientiert und wie Abu Dhabi entschlossen, im Rennen um finanzielle und sportliche Spitzenleistungen ganz vorne mit dabei zu sein. Wir sind stolz darauf, Abu Dhabi dabei zu unterstützen, Sportfans aus aller Welt preisgekrönte Erlebnisse zu bieten."S.E. Homaid Al Shimmari, Deputy Group CEO, Chief Corporate & Human Capital Officer von Mubadala, fügte hinzu: „Der Formel 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix (Großer Preis von Abu Dhabi) ist weiterhin im Kalender ein Sportereignis der Spitzenklasse, weil er seinen Fans unübertroffene Fan-Erlebnisse bietet, aber auch das Wachstum und den Fortschritt der VAE auf globaler Ebene hervorhebt.„Als einheimische, globale Investmentgesellschaft ist es ein spannender Moment, unsere Partnerschaft mit dem FORMEL1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix offiziell bekannt zu geben, da wir gemeinsam neue Wachstumsbereiche erschließen und die anhaltende Leidenschaft und das Streben unseres Landes nach Fortschritt demonstrieren wollen."Die neuen offiziellen Unterstützer der Veranstaltung folgen auf die Ankündigung, dass Abu Dhabi Aviation and Aerospace und die Arena Group ihre neuen Unterstützerrollen für 2023 übernehmen werden, und dass e& seine Rolle als Gründungspartner des #AbuDhabiGP auf die Rolle des Präsentationspartners für die Yasalam After-Race Concerts erweitert.Die kultige Abendunterhaltung mit internationalen preisgekrönten Künstlern wie der Band Hall of Fame, den Foo Fighters, Shania Twain, Chris Brown, Ava Max und Tiësto findet im Etihad Park zum Saisonfinale der F1 in Abu Dhabi statt.Ethara bestätigte außerdem die Verlängerung einer langfristigen Partnerschaft mit Musco Lighting. Damit unterstreicht Ethara sein Engagement für mehr Nachhaltigkeit und stellt gleichzeitig sicher, dass das unglaubliche Tag-Nacht-Spektakel auf Yas Island mit seinen fortschrittlichen LED-Systemen wie geplant abläuft und den Organisatoren dabei hilft, das am meisten erwartete Veranstaltungswochenende im Kalender der Region zu organisieren.Fans können über die Abu Dhabi GP-App und www.abudhabigp.com weitere Informationen zum Wochenende finden.