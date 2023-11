ETHARA: EINE GESCHICHTE IN ZAHLEN - EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN DES YAS MARINA CIRCUIT IM VORFELD DES ABU DHABI GRAND PRIX 2023

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Die 15. Ausgabe des Abu Dhabi Grand Prix steht vor der Tür, und auf dem Yas Marina Circuit herrscht rege Betriebsamkeit, während sich das weltberühmte F1-Wahrzeichen darauf vorbereitet, während der viertägigen Veranstaltung mehr als hunderttausend Motorsportfans zu empfangen.Zum Abschluss des Rennkalenders 2023 werden Hunderte von Funktionärinnen und Funktionären der 10 Teams zusammen mit 5 hochkarätigen Musikstars, VIP-Gästen, prominenten Persönlichkeiten, internationalen Medien und natürlich den besten Fahrern der Welt anwesend sein.Um sicherzustellen, dass die Rennstrecke für die Zehntausenden von Fans und schätzungsweise mehr als 100 Millionen Fernsehzuschauer weltweit in bestem Zustand ist, war ein engagiertes Team von Reinigungs- und Wartungsspezialisten, Malern, Gärtnern und technischen Fachleuten rund um die Uhr im Einsatz, um die 5,28 km lange Strecke, die Tribünen, die Fanzonen, die Hospitality-Bereiche und die Grünanlagen auf Vordermann zu bringen.Vor dem diesjährigen viertägigen Wochenende auf der Insel Yas in Abu Dhabi wird ein Team von Reinigungskräften mit der wichtigen Aufgabe betraut, die bestehenden und beeindruckenden neuen Tribünen von Staub zu befreien. Ausgestattet mit Hochdruckschläuchen wird das Team die 228 Überdachungen der Rennstrecke in 6.920 Stunden ununterbrochener Reinigungsarbeit in Angriff nehmen, damit der Veranstaltungsort blitzblank ist und die Zuschauer willkommen heißen kann.Die in diesem Jahr neu installierten Spezialisten haben hart daran gearbeitet, das hochmoderne LED-Beleuchtungssystem der Rennstrecke einzurichten, das nicht nur 34 Prozent effizienter ist, sondern auch den ganzjährigen Stromverbrauch um 24 Prozent senkt und jährlich 30 Prozent der Kohlenstoffemissionen im gesamten Yas Marina Circuit einspart.Die 88,4 Hektar großen Grünflächen des Yas Marina Circuit wurden mit besonderer Sorgfalt und Aufmerksamkeit gepflegt, denn die Gärtner beschnitten und pflanzten 2,52 Hektar saisonaler Blumen und Petunien sowie mehr als 1.750 verschiedene Laubarten, 886 Palmenarten und 529 Topfpflanzen, um dem Veranstaltungsort einen Hauch von natürlicher Farbe und einen wunderbaren Blumenduft zu verleihen.In der Boxengasse und in den Fahrerlagern kümmern sich Teams von Rennsport- und Logistikexperten darum, dass alles, was für das FIA-Formel-1-Rennen, die Rennen der FIA-F2-Meisterschaft und die nicht zur Meisterschaft zählenden F4UAE-Rennen benötigt wird, ankommt.Ein Kader hochqualifizierter Technik- und Sicherheitsfachleute wird im Rahmen intensiver Verfahren jeden Zentimeter der Rennstrecke inspizieren, um die Sicherheit der Fahrer, der Teams und der Zuschauerinnen und Zuschauer zu gewährleisten, die die F1®-Action verfolgen.Während die umfangreiche Aufgabenliste nach und nach abgearbeitet wird, ist die Zeit gekommen, in der die 26 F1-, F2- und F4-Rennteams der VAE in Abu Dhabi landen. Das Logistikteam der Rennstrecke hat in ständiger Planung und Arbeit 227 Zimmer mit mehr als 3.000 Möbelstücken, Einrichtungs- oder Ausrüstungsgegenständen vorbereitet, 65 Gabelstapler inspiziert und mehr als 200 Zugangskarten programmiert, bevor die Teams vom vorletzten Rennen der Saison in Las Vegas eintreffen werden.Nach 23 Rennrunden verspricht das F1®-Saisonfinale 2023 ein weiteres unglaubliches Fan-Erlebnis auf der gesamten Insel Yas und in Abu Dhabi.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2284933/Fans_Pitlane.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2284934/Final_Touches.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ethara-eine-geschichte-in-zahlen---ein-blick-hinter-die-kulissen-des-yas-marina-circuit-im-vorfeld-des-abu-dhabi-grand-prix-2023-301997203.htmlPressekontakt:Andrew Young,andrewyoung@sevenmedia.ae,+97144581825Original-Content von: Ethara, übermittelt durch news aktuell