ETF (MSCI World Index): Nachhaltig und global investieren - geht das?

Anlagen in ETFs erfreuen sich einer immer größer werdenden Beliebtheit. Ein ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds, der einen Index eins zu eins abbildet. Somit erhalten Anleger die Möglichkeit, an der Kursentwicklung eines Index in vollem Umfang zu partizipieren. Das Kapital wird in Abhängigkeit des dem ETF zugrundeliegenden Index in eine Vielzahl von Unternehmen investiert und auf diese Weise das Risiko… Hier weiterlesen