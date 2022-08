ETFMGs MJ-Cannabis-ETF wird Betreiber aus mehreren Bundesstaaten einbeziehen

ETF Mangers Group LLC (ETFMG), ein thematischer ETF-Emittent, kündigte an, dass der ETFMG Alternative Harvest ETF (NYSE:MJ), ein Cannabis-ETF, sein globales Portfolio durch ein Engagement in Cannabisunternehmen vervollständigen wird, die in den Vereinigten Staaten tätig sind. “Wir freuen uns, unseren Anlegern über MJ, den weltweit größten globalen Cannabisfonds, ein Engagement in der globalen Cannabisbranche zu bieten. ETFMG ist stolz darauf,… Hier weiterlesen