ETA – LIGNOLOC® goes Europe

Mauerkirchen (ots) -Holznagel erhält europäische BauzulassungDer LIGNOLOC® Holznagel erhielt die europäische Zulassung für den konstruktiven Holzbau und kann nun EU-weit in tragenden Holzkonstruktionen verwendet werden. Der magazinierte Nagel aus Holz der RAIMUND BECK KG wird sowohl für Holz zu Holz als auch für Holzbaustoff zu Holz-Verbindungen eingesetzt.Die ETA gilt für die LIGNOLOC® Holznägel ohne Kopf und ermöglicht die Planung, Bemessung und Ausführung von tragenden Verbindungen im Holzrahmenbau. Die Festlegungen basieren auf einer angenommenen Nutzungsdauer der LIGNOLOC® Nägel von 50 Jahren.Verwendet werden kann der Holznagel in Holzbaustoffen wie etwa Massivholz, Brettschichtholz, Brettsperrholz, Furnierschichtholz (LVL) und ähnlichen verleimten oder tragenden Bauteilen auf Holzbasis. Hierbei können Bretter und Platten aus Vollholz, Holzwerkstoffen oder Gipsfaser an Holzbaustoffen unter Verwendung der LIGNOLOC® Holznägel befestigt werden. Darüber hinaus können Verbindungen mit LIGNOLOC® zur Herstellung von aussteifenden und mittragenden Wandtafeln hergestellt werden.ETA 2023 – Deutsche Bauzulassung 2020Bei Befestigungspionier BECK wurde die ETA bereits mit Spannung erwartet. Von Seiten des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt) wurde bereits 2020 die „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / Allgemeine Bauartgenehmigung“ für „Tragende Holzverbindungen unter Verwendung von LIGNOLOC® Holznägeln“ erteilt.„Die europäische Bauzulassung ist ein gewaltiger Schritt für unser Bestreben, LIGNOLOC® als Standard in der europäischen Baubranche zu etablieren und den ökologischen Holzbau weiter voranzutreiben. Mit der ETA kann der statische Nachweis nach Eurocode 5 geführt werden“, erklärt Christian Beck, General Manager & CEO begeistert und gibt einen kleinen Ausblick: „Auch mit der Zulassung für die LIGNOLOC® Holznägel mit Kopf für Fassadenanwendungen rechnen wir noch in diesem Jahr.“LIGNOLOC® – moderner Holznagel für den nachhaltigen HolzbauLIGNOLOC® ist der erste magazinierte Holznagel für den zukunftsorientierten Einsatz in der industriellen Fertigung und ökologischen Holzverarbeitung. Von der Produktion bis zum Recycling heben sich LIGNOLOC® Holznägel durch ihre umweltfreundlichen Eigenschaften hervor. Im März 2023 wurde BECK dafür mit dem oberösterreichischen Nachhaltigkeitspreis FERONIA ausgezeichnet.Die Holznägel werden aus komprimiertem Furnierschichtholz aus zentraleuropäischer Buche hergestellt. Durch ihre mechanischen Eigenschaften können die Nägel ohne Vorbohren mit den manuellen FASCO® LIGNOLOC® Druckluftnaglern sowie Nagelköpfen in Holz und Holzwerkstoffe eingeschossen werden und verbinden sich unlösbar mit diesen.Vorteile beim Holzbau durch Lignin AdhäsionDurch die spezielle Ausprägung der Nagelspitze und die Hitze, die durch Reibung beim Eintreiben des Nagels entsteht, verschmilzt das Lignin des Holznagels mit dem des Umgebungsholzes zu einer stoffschlüssigen Verbindung.Die LIGNOLOC® Holznägel überzeugen gegenüber Befestigungsmitteln aus Aluminium oder Stahl dadurch, dass sie weder punktuelle Wärmebrücken bilden noch Korrosionsspuren am Holz hinterlassen. Soll das Werkstück nachträglich in seiner Form bearbeitet werden, ist dies ohne Verschleiß der Werkzeuge möglich.LIGNOLOC® – von manuellen Druckluftnaglern bis zur AutomationUm die Holznägel direkt und ohne Vorbohren in Holz oder Holzwerkstoffe einschießen zu können, sorgen der LIGNOLOC® F44 und der F60-Druckluftnagler für die notwendige Power.Das F60-System bietet dabei noch größere Dimensionen, bessere Auszugs- und Scherwerte und mehr Möglichkeiten für den ökologischen Holzbau, beispielsweise zur Vorkonfektionierung von Brettstapeldecken oder in der Produktion von Vollholzwandsystemen.Hand-Druckluftnagler F44AC CN15-PS60A LIGNOLOC® FSETA für Holznägel mit Durchmesser: 3,7 mm und Längen: 50 / 55 / 60 mmHand-Druckluftnagler F60 CN15-PS90-H LIGNOLOC®ETA für Holznägel mit Durchmesser: 4,7 + 5,3 mm und Längen: 65 / 75 / 90 mmMit den beiden LIGNOLOC® HEADs der FASCO® Gerätelinie der Firma BECK können die Nägel aus Holz auch in stationären Anlagen verarbeitet werden.HEAD CN15-PS60 LIGNOLOC®ETA für LIGNOLOC® Holznägel 3,7 mm x 50 – 60 mmHEAD CN15-PS90 LIGNOLOC®ETA für LIGNOLOC® Holznägel 4,7 + 5,3 mm x 65 – 90 mmIn diesem Jahr wird BECK sein innovatives Holznagelsystem inklusive Automationslösung auf den Fachmessen BAU und LIGNA präsentieren. Mit an Bord ist Projektpartner KEHRATEC. Die beiden Unternehmen arbeiten an einem robotergestützten System zur voll- oder teilautomatisierten Realisierung von Holzbauprojekten, speziell durch Vormontage von leim- und metallfreien Wandelementen. Kleine und mittelgroße Holzbauunternehmen und Zimmereien in ganz Europa sollen damit Massivholzwandelemente selbst fertigen können.Alle Informationen zu BECK und LIGNOLOC® (http://www.beck-fastening.com)Das ETA-Zertifikat kann auf der Website des Herstellers eingesehen und heruntergeladen werden.