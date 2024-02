ES Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Einschätzung einer Aktie basiert nicht nur auf harten Fakten, sondern auch auf weichen Faktoren wie dem Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Es eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Es daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Beim Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Es im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Rendite von -42,22 Prozent erzielt hat, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,47 Prozent aufweist, liegt Es mit 33,75 Prozent deutlich darunter. Die Entwicklung im letzten Jahr führt daher zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Es in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Es (9,62) 56 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (21,84), was auf eine Unterbewertung hinweist. Aus dieser Perspektive erhält Es daher eine Einstufung als "Gut".