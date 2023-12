ES Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum zu betrachten. Für Es liegt der RSI aktuell bei 50, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet, da weder Überkauf noch Überverkauf vorliegt. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen RSI-Wert von 50, was erneut als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI.

Die Stimmung der Anleger zu Es in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen.

In Bezug auf die Dividende weist Es derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,42 % als schlecht eingestuft wird. Die Differenz von lediglich 5,42 Prozentpunkten unterstreicht diese Einschätzung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Gesamteinstufung für Es basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und der Dividende.