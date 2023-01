ESY SUNHOME erhält erste Bestellungen für das HM6, das All-in-one-Energiespeichersystem für die häusliche Anwendung

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -ESY SUNHOME („ESYSH"), ein neues Unternehmen für Energiespeicherprodukte, führte am 14. Januar erfolgreich eine Produkteinführungsveranstaltung durch.An der Veranstaltung nahmen die wichtigsten Partner von ESYSH, EAST (300376), Ganfeng Lithium (002460) und Veken Technology (600152), teil. Die Vorsitzenden von EAST und Veken Technology hielten bedeutende Vorträge, in denen sie ihre hohe Wertschätzung für die Unternehmenskultur und die Teamfähigkeiten von ESYSH zum Ausdruck brachten.Die erste Bestellung des Unternehmens für das neu eingeführte Produkt kam am Einführungstag aus Belgien, und die Bearbeitung des Auftrags begann sofort. Außerdem sind bereits Großlieferungen zu den Unternehmensniederlassungen in Sydney, Australien, und München, Deutschland, unterwegs.„Wir glauben, dass ESYSH im anbrechenden goldenen Zeitalter der photovoltaischen Stromerzeugung glänzen kann, basierend auf unseren soliden technologischen Fähigkeiten und unseren Partnerschaften, die die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens voranbringen werden", sagte Herr Lee, der CEO. „Bis 2050 wird die Photovoltaik-Stromerzeugung 40 % der gesamten weltweiten Energieerzeugung ausmachen, wobei die Stromerzeugung 440 GW pro Jahr erreichen wird und der Markt für optische Speicher- und Ladesysteme einen Wert von jährlich mehr als 250 Milliarden Dollar. Die Lösungen unseres Unternehmens werden den Verbrauchern weltweit in vollem Umfang zugutekommen, da die durchschnittliche jährliche Speicherung basierend auf Solarenergie in Märkten auf der ganzen Welt ansteigt."Der HM6 von ESYSH ist mit einem 6-kW-Wechselrichter und fünf Batterien mit ~30 kWh ausgestattet. Er dient im Wesentlichen als Haushaltsvorrichtung der neuen Generation, die in der Lage ist, die Lebensqualität von Menschen durch eine saubere und zuverlässige Stromversorgung zu verbessern. Das Produkt zielt darauf ab, Haushalte komfortabler zu machen, ähnlich wie Kühlschränke und Waschmaschinen.Diese Heimvorrichtung zur Stromspeicherung bietet eine äußerst einfache Installation für Endnutzer. Die Batteriemodule werden einfach zusammen gestapelt und können sofort und fehlerfrei eingesetzt werden, wodurch Anwender Installationskosten sparen. Das System kann über smartphonebasierte IoT-Funktionen direkt mit dem Stromnetz oder mit Photovoltaikmodulen verbunden werden, um Strom für Haushalte, kleine Supermärkte, landwirtschaftliche Betriebe und andere Einrichtungen zu liefern.Das HM6 von ESYSH verfügt über Wasser- und Staubdichtigkeit gemäß IP-66, was bedeutet, dass die Stromversorgung bei extremen Wetterbedingungen oder heftigen Stürmen nicht unterbrochen wird. Das Produkt wird außerdem automatisch beheizt und funktioniert in Kälte bis minus 20 Grad Celsius. Falls es zu einem plötzlichen Ausfall des Systems kommen sollte, schaltet sich das intelligente Energiespeichersystem des HM6 ein und stellt eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sicher.ESYSH hat außerdem eine praktische mobile App entwickelt, damit Nutzer die Möglichkeiten des IoT nutzen können, um den Arbeitsstatus des Produkts zu jeder Tageszeit und von überall aus bequem zu überwachen. Sie verfügt über drei Stufen der Frühwarnung, zusätzlich zu einem Alarm, damit Anwender Gewissheit über die Sicherheit ihrer Energiespeichervorrichtung und ihres Haushaltes als Ganzes erhalten.Kundendienst und Wartung sind weitere Bereiche, in denen ESYSH glänzt. Sollte ein Problem mit dem Produkt auftreten, steht das ESYSH-Team jederzeit zur Verfügung, um Kunden zu unterstützen. Im Rahmen des Engagement des Unternehmens, das bestmögliche Service-Erlebnis zu bieten, erhalten Kunden eine Garantie von zehn Jahren.Weitere Informationen erhalten Sie auf: https://www.youtube.com/@esysunhomeFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1985602/ESYSH_HM6.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/esy-sunhome-erhalt-erste-bestellungen-fur-das-hm6-das-all-in-one-energiespeichersystem-fur-die-hausliche-anwendung-301725649.htmlPressekontakt:Cecilia AKED,marketing-global@esysunhome.comOriginal-Content von: ESYSUNHOME, übermittelt durch news aktuell