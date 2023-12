ESS Tech Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "ESS Tech Inc":

Die Analyse von Ess Tech-Aktien zeigt, dass von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 3,15 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 160,33 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1,21 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist demnach "Gut". Insgesamt erhält Ess Tech somit von den Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ess Tech-Aktie zeigt ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 39, was weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 48,82, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach RSI-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ess Tech ist insgesamt positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der letzten beiden Wochen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen war jedoch rückläufig, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Ess Tech-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung von den Analysten, eine "Neutral"-Bewertung nach RSI und Anleger-Stimmung und eine "Schlecht"-Bewertung nach Sentiment und Buzz.