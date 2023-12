ESS Tech Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "ESS Tech Inc":

Die langfristige Meinung von Analysten über die Ess Tech-Aktie ist positiv. Von insgesamt zwei Bewertungen ist eine als "Gut" und die andere als "Neutral" eingestuft. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 3,15 USD, was auf eine potenzielle Performance von 169,23 Prozent hindeutet. Daher erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ess Tech-Aktie zeigt einen Wert von 52,78, was auf eine neutrale Marktsituation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, ergibt mit einem Wert von 49 eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Ess Tech in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, ebenso wie der Meinungsmarkt, der sich besonders mit den positiven Themen rund um Ess Tech befasst hat. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.