ESS Tech Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Ess Tech-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet, wobei sich das Rating aus einer "Gut"-, einer "Neutral"- und keiner "Schlecht"-Bewertung zusammensetzt. In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt zwei Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3,15 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 268,42 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Aus charttechnischer Sicht ist der aktuelle Kurs der Ess Tech-Aktie mit 0,855 USD um -36,67 Prozent vom GD200 (1,35 USD) entfernt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,05 USD, was einem Abstand von -18,57 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die soziale Medien einschätzen. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Ess Tech überwiegend positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

