ESS Tech Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Ess Tech-Aktie wurde von Analysten bewertet, wobei eine "Gut"-Einstufung und eine "Neutral"-Einstufung abgegeben wurden. Es gab keine "Schlecht"-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 3,15 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 236,18 Prozent steigen könnte. Der Relative Strength-Index ergab ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für die Ess Tech-Aktie.

Die Stimmung in den sozialen Medien war grundsätzlich positiv, jedoch gab es auch Tage ohne klare Richtung. Die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren neutral, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führte. In den letzten Wochen wurde jedoch eine deutliche Veränderung der Stimmung hin zum Negativen festgestellt.

Insgesamt erhielt die Ess Tech-Aktie von Analysten und in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings wurde in Bezug auf das Sentiment und den Buzz eine "Schlecht"-Bewertung vergeben.