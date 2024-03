ESS Tech Aktie: Hilfe!

Weitere Suchergebnisse zu "ESS Tech Inc":

Die Anlegerstimmung gegenüber Ess Tech war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ess Tech daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Der aktuelle Kurs von Ess Tech liegt bei 0,617 USD und ist damit um 53,26 Prozent vom GD200 (1,32 USD) entfernt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist mit einem Kurs von 0,9 USD auf einen Abstand von -31,44 Prozent hin. Insgesamt wird der Kurs der Ess Tech-Aktie daher als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die relative Stärke-Index (RSI) zeigt ebenfalls negative Signale. Mit einem Wert von 83,16 für den RSI7 ist die Ess Tech als überkauft einzustufen, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der RSI25 mit einem Wert von 71 deutet darauf hin, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben ebenfalls Einfluss auf die Stimmung gegenüber Aktien. Bei Ess Tech wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was als "Schlecht" bewertet wird. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.