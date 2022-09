ESR stellt neues iPhone 14-Zubehör vor, mit dem Sie Ihre Technologie verbessern können

Berlin (ots/PRNewswire) -Das globale TechnologieunternehmenESR (https://www.esrgear.de/) hat heute sein neues Angebot an Hüllen und Zubehör für das iPhone 14 vorgestellt.„Die Markteinführung des weltweit ersten MagSafe-kompatiblen Autoladegeräts im Jahr 2020 war eine großartige Leistung für uns und den Benutzern weiterhin die allerbeste Spitzentechnologie zu bieten bestimmt, was wir bei ESR tun." sagte Tim Wu, CEO von ESR. „Diesen Sommer haben wir CryoBoost™ eingeführt: das schnellste MagSafe-Ladegerät für iPhones im Einsatz. Für das iPhone 14 bringen wir jetzt eine Zubehörkollektion heraus, die Ihre Technik auf die nächste Stufe hebt."Verbessere dein MagSafeHaloLock™ 3 in 1 Kabelloses Ladegerät mit CryoBoost™ (https://amzn.to/3z4zayz): Durch die Kombination eines Handy-Lüfters und der ersten wärmeableitenden Komponenten ihrer Art hält CryoBoost™ die Handys kühl und die Ladegeschwindigkeiten maximal. Das Ergebnis ist, dass das 3 in 1 ein iPhone 13, dass ein Video abspielt, über 4,5 Stunden schneller auflädt als alle anderen magnetischen Ladegeräte, was es zum schnellsten magnetischen Ladegerät für iPhones im aktiven Gebrauch macht. Das Ladegerät verfügt außerdem über einen magnetischen kabellosen Ladebereich für AirPods und einen Apple Watch Ladeständer und bietet so eine komplette All-in-One Ladelösung.HaloLock™ Kabellose Powerbank mit Ständer (https://amzn.to/3vW8zSs): Diese magnetische kabellose Powerbank ist in zwei verschiedenen Kapazitäten (10.000 mAh und 5.000 mAh) erhältlich und verfügt über einen verstellbaren Ständer, der sie in einen tragbaren Ladeständer verwandelt. Magnete mit einer Haltekraft von 1.000 g sorgen für einen sicheren Halt zwischen Handy und Powerbank, während die Pass-Through-Ladeunterstützung ermöglicht, dass beide gleichzeitig geladen werden können.HaloLock™ Kabelloses Autoladegerät mit CryoBoost™ (https://amzn.to/3ADJkr1): CryoBoost™ macht dies zum schnellsten MagSafe-Ladegerät für ein iPhone 13 mit Navigations-Apps. Seine starken Magnete sorgen mit einer Haltekraft von 1.400 g für einen sicheren Halt zwischen Handy und Ladegerät auch bei Fahrten auf unebenen Straßen.Verbessere dein iPhoneDie Hüllen der iPhone 14 Serie von ESR mit HaloLock™ sind alle Test-zertifiziert, um Schutz nach Militärnorm zu bieten, und mit Magneten mit einer Haftkraft von 1.500 g ausgestattet, die einen sicheren Verschluss mit allen MagSafe-Zubehörteilen gewährleisten.Krystec™ Klare Hülle mit HaloLock™ (https://amzn.to/3L6akCR): Entwickelt mit modernsten Techniken und fast vollständig aus vergilbungsfreiem Polycarbonat hergestellt, eliminiert Krystec™ das Vergilben so gut wie.Classic Ständer Hülle mit HaloLock™ (https://amzn.to/3QyXZrL): Das Classic verfügt über einen robusten Camera Guard-Ständer aus Zinklegierung, der verstellbar ist, um Sendungen unterwegs anzusehen.Verbessere dein iPadDa die Veröffentlichung neuer iPads in Kürze erwartet wird, hat ESR eine Kollektion von Hüllen und Displayschutzfolien entwickelt, die das iPad auf die nächste Stufe bringen sollen. Von Hüllen, die die Produktivität auf die nächste Stufe heben, bis hin zu Displayschutzfolien, mit denen Sie Ihrer Kreativität auf neue Weise freien Lauf lassen können, die ESR iPad-Kollektion verwandelt das iPad in ein Tablet, das noch mehr kann.Produkte, die für iPads der nächsten Generation bereit sind:Rebound Hybrid Hülle 360 Ascend Tastatur Hülle Lite Ascend Hybrid Hülle Paper-Feel Magnetische DisplayschutzfolieBildgalerie Bilder aller erhältlichen Produkte hier (https://drive.google.com/drive/folders/1IjnC_QpM-MwDiK5VX3uRz7ai7zJV6mR4?usp=sharing).Über ESRESR wurde 2009 gegründet und ist ein globales Technologieunternehmen mit einer Nutzerbasis von über 100 Millionen Menschen, das seit 2018 einen Top-3-Rang bei Amazon für den Schutz intelligenter Geräte einnimmt. ESR integriert F&E, Design und Produktion und entwickelt weiterhin Elektronikzubehör und technisch verbesserte Produkte, die die Nutzung von Technik vereinfachen.Offizielle Linkshttp://www.esrgear.com/https://www.esrgear.com/collection/iphone-14Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1897349/image_5002959_23300483.jpgPressekontakt:Wency Tsang - PR-Spezialist (Nordamerika),E-Mail: wensi.zeng@esrgear.com; Raphael Le Moult - PR-Spezialist (Europa),E-Mail: raphael.lemoult@esrgear.comOriginal-Content von: ESR Media, übermittelt durch news aktuell