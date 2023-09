ESR präsentiert die größte und schnellste MagSafe-Kollektion

Berlin (ots/PRNewswire) -Die magnetische Zubehörkollektion von ESR entfesselt die wahre Kraft von MagSafe für das iPhone 15ESR (http://www.esrgear.de/), die führende Marke für technisches Zubehör, kündigte heute ihr Sortiment an magnetischem Zubehör für das iPhone 15 an. Die Kollektion umfasst Ladegeräte, die MagSafe zu Hause, bei der Arbeit und unterwegs auf ein höheres Niveau bringen. Im Mittelpunkt stehen ihre innovativen Ladegeräte mit MagSafe + CryoBoost, dem schnellsten MagSafe-Ladevorgang für das iPhone 15. Sie kombinieren von Apple zertifiziertes 15W Laden mit voller Geschwindigkeit mit einer Handykühlungstechnologie, die die Ladegeschwindigkeit auf dem Maximum hält, indem Handys während des Ladevorgangs gekühlt werden. Dies führt zu einem schnelleren Ladevorgang und schützt iPhone-Akkus vor Hitzeabbau. Alle drei MagSafe + CryoBoost-Ladegeräte von ESR sind von ClimatePartner als klimaneutral zertifiziert.MagSafe zu Hause und am ArbeitsplatzDas ESR-Sortiment an Ladegeräten für mehrere Geräte kombiniert den Komfort des MagSafe-Ladens mit der Stromversorgung für andere Apple-Geräte des täglichen Gebrauchs. Sowohl das 25W 3 in 1 Kabellose Ladegerät mit MagSafe + CryoBoost (https://www.amazon.de/dp/B0C6XZBB8N?maas=maas_adg_068BF2F987D5B223CDD1940265E31F64_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) als auch die 100W 6 in 1 Ladestation mit MagSafe + CryoBoost (https://www.indiegogo.com/projects/world-s-1st-apple-certified-6-in-1-magsafe-charger/reft/35046195/pressrelease) sind vollständig Apple-zertifiziert und laden das iPhone 15 mit 15W MagSafe und dem handykühlenden CryoBoost schnell auf. Beide laden AirPods kabellos auf und unterstützen das Apple-zertifizierte 5W Schnellladen für die neue Apple Watch Ultra 2 und Series 9. Das 100W 6 in 1 Gerät kombiniert dies mit der Leistung von GaN, die durch intelligente Stromverteilungstechnologie ermöglicht wird, um bis zu 6 Geräte gleichzeitig schnell aufzuladen. Das bedeutet, dass das gesamte Apple-Ökosystem über eine einzige Steckdose mit Strom versorgt wird, sodass Benutzer Platz auf dem Schreibtisch schaffen und sich von einem Kabelsalat verabschieden können.Das 3 in 1 HaloLock Watch Kabellose Ladeset (https://www.amazon.de/dp/B0BKFGWHLH?maas=maas_adg_5C69868735DF01C43616E0198B70F073_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) ist eine weitere kompakte All in One Ladelösung und enthält ein von Apple zertifiziertes, abnehmbares Ladegerät für die Apple Watch. Das tragbare Watch-Ladegerät kann an andere USB-C Geräte angeschlossen werden, um die Apple Watch unterwegs bequem aufzuladen.MagSafe im AutoGanz gleich, ob Sie beim täglichen Pendeln oder auf einem Roadtrip mit Freunden einen Boost benötigen: Das 15W Autoladegerät mit MagSafe + CryoBoost (https://www.amazon.de/dp/B0C6SZJB57?maas=maas_adg_C4C210B9D93517C5045064D937FD7197_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) von ESR ist laut TÜV Rheinland-Prüfung schneller aufgeladen als jedes andere magnetische Autoladegerät, einschließlich anderer Apple Zertifizierte 15W Ladegeräte. Das verstellbare Kugelgelenk ist mit einer sicheren Entlüftungsklemme ausgestattet, die von einem Stabilisierungsarm getragen wird, und unterstützt eine Vielzahl von Winkeln im Hoch- und Querformat, um Benutzern eine komfortable Sicht für die Navigation zu bieten. In Kombination mit einer ESR-Magnethülle rastet ein iPhone mit einer Haltekraft von 2.000 g am Ladegerät ein und sorgt so für eine sichere Befestigung auch auf unebenen Straßen.MagSafe für unterwegsESR verfügt außerdem über eine Reihe von Zubehörteilen, die unterwegs und bei Abenteuern Power in a Snap bieten. Das 3 in 1 tragbare und faltbare Reiseladeset (HaloLock) (https://www.amazon.de/dp/B0BXCYFK4R?maas=maas_adg_E559C2152A63AB73381A5C96A66D4174_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) ist der perfekte Reisebegleiter. Mit der magnetischen kabellosen Aufladung für iPhone, Apple Watch und AirPods versorgt es Benutzer im Handumdrehen mit Strom und wird außerdem mit einer Reisetasche geliefert, die das Mitnehmen unterwegs äußerst bequem macht.Der Geo Wallet Ständer (HaloLock) (https://www.amazon.de/dp/B0BY8MJG52?maas=maas_adg_4F6B7B6999AF5FE7779E02CB119782EE_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) ist das weltweit erste Wallet, die für MagSafe mit vollständiger Apple-zertifizierter Find My-Funktionalität entwickelt wurde. Es kombiniert den Komfort von MagSafe mit der Geräteortungsfunktion von AirTag und hält bis zu 3 Karten sicher. Das Ergebnis ist ein Wallet, die die Größe des täglichen Gepäcks des Benutzers reduziert und gleichzeitig sicherstellt, dass er den Überblick über seine wichtigen Dinge behält.Die mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete Kabellose Powerbank mit Ständer (HaloLock) (https://www.amazon.de/dp/B09WLS3L49?maas=maas_adg_84132A0E42BE7586EBB96182BB27CEAD_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) liefert im Handumdrehen tragbare Energie zum bequemen Aufladen unterwegs. Der bei Bedarf verstellbare Ständer verwandelt das Ladegerät in einen Ständer für freihändiges FaceTime während des Ladevorgangs.Preise und VerfügbarkeitDas 25W 3 in 1 kabellose Ladegerät (https://www.amazon.de/dp/B0C6XZBB8N?maas=maas_adg_068BF2F987D5B223CDD1940265E31F64_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (€139.99), das 3 in 1 Watch Kabellose Ladeset (https://www.amazon.de/dp/B0BKFGWHLH?maas=maas_adg_5C69868735DF01C43616E0198B70F073_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (€89.99), das 15W Autoladegerät (https://www.amazon.de/dp/B0C6SZJB57?maas=maas_adg_C4C210B9D93517C5045064D937FD7197_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (€99.99), das 3 in 1 tragbare und faltbare Reiseladeset (https://www.amazon.de/dp/B0BXCYFK4R?maas=maas_adg_E559C2152A63AB73381A5C96A66D4174_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (€79.99), der Geo Wallet-Ständer (https://www.amazon.de/dp/B0BY8MJG52?maas=maas_adg_4F6B7B6999AF5FE7779E02CB119782EE_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (€45.99) und Kabellose Powerbank mit Ständer (https://www.amazon.de/dp/B09WLS3L49?maas=maas_adg_84132A0E42BE7586EBB96182BB27CEAD_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) (€49.99) sind alle bei Amazon erhältlich.Die 100W 6 in 1 Ladestation ist auf Indiegogo (https://www.indiegogo.com/projects/world-s-1st-apple-certified-6-in-1-magsafe-charger/reft/35046195/pressrelease) für nur 154 US-Dollar erhältlich.Die vollständige Pressemappe finden Sie hier (https://drive.google.com/drive/folders/1X9eWEwq1M5p_CGF3miFsqcXadgljB0UX?usp=drive_link). Für weitere Informationen zu ESR, Kooperationen oder zusätzlichen Ressourcen wenden Sie sich an media@esrgear.com.Über ESRESR wurde 2009 gegründet und hat mittlerweile über 100 Millionen Nutzer weltweit und ist eine führende Marke für technisches Zubehör. Von Hüllen, die mehr als nur schützen, bis hin zu kabellosen Ladegeräten, die die Möglichkeiten von MagSafe neu definieren – wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Nutzung von Technologie zu vereinfachen. Weitere Informationen zu ESR finden Sie unter www.esrgear.com.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2213357/image_5002959_29195164.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/esr-prasentiert-die-groWte-und-schnellste-magsafe-kollektion-301930503.htmlPressekontakt:WenSi Zeng,wensi.zeng@esrgear.comOriginal-Content von: ESR Media, übermittelt durch news aktuell