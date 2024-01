ESR Cayman Aktie: Nach so langer Zeit …

Die technische Analyse der Esr-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Tage bei 11,87 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,74 HKD liegt, was einem Unterschied von -9,52 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt der Wert bei 10,16 HKD, was einem Unterschied von +5,71 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. In diesem Fall erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Esr-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ein "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab und die Diskussionsintensität im letzten Monat im Durchschnitt lag.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Esr-Aktie liegt bei 9, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 43,6, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Esr beschäftigt hat. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".