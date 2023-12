ESR Cayman Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Esr ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen für die Anleger von Interesse, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Esr beträgt derzeit 9,3 Punkte, was auf eine Überverkauftheit der Aktie hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass Esr derzeit +5,21 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf der anderen Seite ist die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -10,01 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung aus charttechnischer Sicht als "Neutral" führt.