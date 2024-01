ESR Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die ESR-LOGOS REIT-Aktie beträgt aktuell 25, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die ESR-LOGOS REIT weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die ESR-LOGOS REIT.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der ESR-LOGOS REIT lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der Aktie zu. Die durchschnittliche Aktivität deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Wertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die ESR-LOGOS REIT derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,31 SGD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie um +3,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,3 SGD, was einer Abweichung von +6,67 Prozent entspricht, und somit zu einer "Gut"-Wertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment für die ESR-LOGOS REIT.