Nachdem Walt Disney Co (NYSE:DIS)Chef Bob Chapek Aufrufe von Investoren für eine Abspaltung von ESPN am Wochenende zurückwies und darauf hinwies, dass es Pläne für die Zukunft des Sportnetzwerks gibt, sprang ein Investor ein und kaufte Aktien des Mediengiganten. Was geschah: Virtus Investment Partners' Joe Terranova kaufte Disney-Aktien diese Woche nach der jährlichen D3-Veranstaltung des Unternehmens in Anaheim, Kalifornien. "Ich habe sicherlich begrüßt, was ich von CEO… Hier weiterlesen