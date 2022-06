ESKUTE feiert ein großes Debüt auf der National Cycling Show in Birmingham

London (ots/PRNewswire) -ESKUTE, ein schnell wachsendes E-Bike-Unternehmen, hat einen wichtigen Schritt in seiner internationalen Expansionsstrategie mit einem großen Debüt auf der National Cycling Show in Birmingham, Großbritannien, gemacht.Dies ist die erste Offline-Ausstellung des Unternehmens, auf der fünf seiner leistungsstärksten Fahrräder präsentiert werden, darunter das Wayfarer E-City-Bike (https://eskute.co.uk/products/wayfarer-electric-bike), das Netuno E-MTB (https://eskute.co.uk/products/netuno-e-mtb) und seine verbesserte „Pro (https://eskute.co.uk/products/netuno-pro)" Version, sowie das Polluno E-City-Bike (https://eskute.de/products/polluno-e-citybike) und die „Pro (https://eskute.de/products/polluno-e-citybike-mittelmotor)" Version mit Mittelmotor."Wir sehen dieses Jahr als einen besonders günstigen Zeitpunkt, um unsere Fahrräder mehr vor den Augen zu bringen, da immer mehr Menschen nach neuen und saubereren Fortbewegungsmethoden suchen. Wir hoffen, dass wir durch diesen Messeauftritt mehr Kunden mit unserer Marke und unseren Produkten bekannt machen können", sagte Alan, der CEO von ESKUTE.Eskute x die National Cycling ShowAuf der National Cycling Show, die sich selbst als „immersives Einzelhandelserlebnis" bezeichnet, konnten die Verbraucher alles vom Fahrrad bis zum Zubehör ausprobieren und kaufen. Während der Messe hatten 30.000 Besucher die Möglichkeit, die besten E-Bikes von ESKUTE zu testen und von zwei lokalen ESKUTE-Partnern zu hören, die maßgeblich an der Expansion des Unternehmens in Großbritannien beteiligt waren: Marcus Pollard, Inhaber eines Elektrofahrradgeschäfts (E-Teck) (https://www.e-tecbikes.co.uk/) in Wigan, UK, und Peter McLeod (https://youtube.com/c/PetersReviews), einer der Gründer des UK ESKUTE Facebook Fanclub (https://www.facebook.com/groups/767014778024787/?ref=share).Marcus sagte, dass es sehr bedeutsam und aufregend sei, mit ESKUTE an dieser Show teilzunehmen, insbesondere der Teil über eine Wohltätigkeitsverlosung, bei der ein glücklicher Teilnehmer, Keith Denton, ein Eskute 2022 Netuno (https://eskute.co.uk/products/netuno-e-mtb) gewonnen hat. „So eine tolle Nachricht! Was für eine wunderbare Vatertagsüberraschung.", sagte der Gewinner. 100 % aller Tombola-Verkäufe werden an Rainbow Trust (https://www.rainbowtrust.org.uk/) gespendet, um Kinder und ihre Familien bei Krankheiten zu unterstützen.„Wir freuen uns, alle unsere Kunden kennenzulernen, und wir sind der festen Überzeugung, dass je mehr Verbraucher unsere Produkte sehen und fühlen, desto mehr werden sie es als hochwertiges Fortbewegungsmittel in ihr Leben integrieren wollen. Wir planen auch die Teilnahme an der Fahrradmesse in Frankfurt im Juli und werden bald einen Flagshipstore in Deutschland eröffnen. Diese Ausstellungen und das Wachstum der Filialen helfen uns, unseren Kunden mehr Möglichkeiten zu bieten, um das E-Bike direkt anzusehen und testen", fügte Alan hinzu.Eskute wird an der Messe EUROBIKE (https://www.eurobike.com/de/)Frankfurt am Main vom 13. bis 17. Juli 2022 teilnehmen, eine führende und internationale Fahrradmesse. Der Eskute's Stand auf der Messe ist Stand F10 D01a in Halle 10.Weitere Informationen über ESKUTE finden Sie auf deren Website: https://eskute.de/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1845208/image_1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1728588/Eskute_logo_Logo.jpgPressekontakt:Für detaillierte Anfragen wenden Sie sich bitte an den britischen Kundendienst: support@eskute.deOriginal-Content von: Eskute, übermittelt durch news aktuell