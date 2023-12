ESG Global Impact Capital Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse der Ai Artificial Intelligence Ventures ergab, dass die 200-Tage-Linie der Aktie derzeit bei 0,21 CAD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 0,22 CAD lag und somit einen Abstand von +4,76 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,24 CAD, was einer Differenz von -8,33 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal entspricht. Insgesamt wird daher auf Basis beider Zeiträume eine neutrale Bewertung abgegeben.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zur Ai Artificial Intelligence Ventures geäußert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Auch hinsichtlich der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 75, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 49,15, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für die nächsten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.