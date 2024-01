ESGEN Acquisition Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Esgen Acquisition Corp":

Die technische Analyse der Esgen Acquisition-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 11,27 USD mit einer Entfernung von +2,64 Prozent vom GD200 (10,98 USD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen misst, weist ebenfalls einen Kurs von 11,27 USD auf, was bedeutet, dass auch hier ein "Neutral"-Signal vorliegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 33,33 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,14, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien und die Rate der Stimmungsänderung wird die langfristige Aktivität rund um Esgen Acquisition als mittel eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Esgen Acquisition diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Insgesamt wird die Esgen Acquisition-Aktie sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.