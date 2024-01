ESE Entertainment ist zurück!

Der Relative Stärke Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und setzt die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zur Anzahl der Bewegungen. Der RSI der Ese Entertainment liegt bei 23,08, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25 beträgt 34, was auf eine neutralisierte Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Anleger können Aktienkurse nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Meinungen überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Bewertung "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich. Daher erhält die Ese Entertainment-Aktie ein insgesamt "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ese Entertainment derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 0,16 CAD, während der Aktienkurs bei 0,12 CAD um -25 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Andererseits ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,08 CAD, was einer Abweichung von +50 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" einstuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".