ESE Entertainment Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die Stimmung und der Buzz: Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmung der Anleger im letzten Monat verbessert hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Auch die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass die Aktie des Unternehmens mehr Beachtung als üblich erfährt. Daher erhält die Ese Entertainment-Aktie ein gutes Rating.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Ese Entertainment-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,14 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,08 CAD) weicht somit um -42,86 Prozent ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (0,09 CAD) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren schlechten Bewertung führt. Somit erhält die Ese Entertainment-Aktie insgesamt ein schlechtes Rating für die einfache Charttechnik.

Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. In den letzten ein, zwei Tagen wurden ebenfalls positive Themen verstärkt diskutiert, was zu einer weiteren guten Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der letzten 7 Tage für die Ese Entertainment-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein schlechtes Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage dagegen zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein schlechtes Rating für die Ese Entertainment-Aktie.