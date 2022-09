ESET/ it-sa 2022: IT-Sicherheit ist Vertrauenssache / Der europäische IT-Sicherheitshersteller ESET präsentiert richtungsweisende Security-Technologien und Lösungen Made in EU

Finanztrends Video zu Platin



Jena (ots) -Cyberkrieg, Ransomware, Advanced Persistent Threats, Attacken auf kritische Infrastrukturen - noch nie war die Gefahrenlage so ernst und weit gefächert wie heute. Auf der deutschen IT-Security-Messe it-sa 2022 (Nürnberg, 25.-27.10.2022) gibt ESET umfassende Antworten auf die dringliche Frage: Wie sollten sich Organisationen in puncto Security aufstellen. Das reine Aneinanderreihen von Sicherheitslösungen nach dem Burggraben-Konzept hat längst ausgedient. Zielführender sind Sicherheitskonzepte, die dynamisch auf die Herausforderungen reagieren und Unternehmen die Kontrolle über ihre IT-Infrastruktur geben. Genau hier setzt ESET mit seinem Zero-Trust-Security-Konzept an. Gemeinsam mit vier seiner Platin-Partner präsentiert der Hersteller in Halle 7, Stand 530, wie das mit ESET EDR/XDR- oder Cloud-Security-Lösungen effektiv umsetzbar ist und zeigt, welche Vorteile es hat, auf einen EU-Security-Hersteller zu setzen.Made in EU: Darum ist IT-Sicherheit Vertrauenssache!"Unternehmen müssen wissen, auf welchen Hersteller sie zukünftig technologisch und geopolitisch setzen können,"so Holger Suhl, Country Manager DACH, ESET Deutschland. "Die Zeitenwende hat in der IT-Sicherheit längst begonnen. Von daher sollten die Verantwortlichen im Sinne ihres Unternehmens keine Kompromisse eingehen und bewusst auf IT-Security made in EU setzen."Bereits 2020 schloss sich der slowakische Hersteller als eines der ersten Unternehmen der damals gegründeten TeleTrusT-Initiative "IT Security Made in EU" an. Mit Unterzeichnung der freiwilligen Konformitätserklärung unterstreicht ESET sein Engagement im Bereich EU-Datenschutz und vertrauenswürdige IT-Sicherheitstechnologien. "Für uns war es unproblematisch, die "No Backdoor-Garantie" zu unterzeichnen. Dieses Versprechen geben wir unseren Kunden sehr gerne - denn: Als IT-Sicherheitshersteller aus der EU stehen wir zu100 % hinter den demokratischen Werten der Europäischen Union", so Holger Suhl weiter.Gemeinsam zum Erfolg: Platin-Partner auf dem ESET MessestandGelebte Partnerschaft auf Augenhöhe ist für ESET selbstverständlich. Aber auch hier gibt es Premieren: Erstmals wird ESET mit Partnern auf einem it-sa Stand ausstellen. "Gemeinsam mit vier unserer Platin-Partner werden wir Unternehmen das gesamte ESET B2B-Portfolio praxisnah vorstellen", so Peter Neumeier, Director of Channel Sales DACH, ESET Deutschland. "Egal ob XDR, MDR, Absicherung von Microsoft 365 oder Verschlüsselung und Authentifizierung: ESET präsentiert sich in Nürnberg als umfassender EU-Lösungsanbieter mit einem starken Partnernetzwerk."Diese ESET Platin-Partner werden auf dem ESET Stand in Halle 7/ 530 dabei sein:- CyProtect AG, München- ikomm GmbH, Fürth- movetech IT-Solutions, Bad Nauheim- WBS IT-Service GmbH, LeipzigModerne Security-Ansätze verlangen neue Lösungen.Egal für welche Unternehemsgröße, in Halle 7 Stand 530 werden IT-Security-Verantwortliche garantiert die passgenaue Technologie finden. Denn: ESET ist der IT-Security-Softwarehersteller aus der EU mit einem der umfassendsten Lösungsangebote. Die ESET PROTECT Plattform bietet dabei leistungsstarke Cybersecurity und passt sich entsprechend den Unternehmesbedürfnissen ganz einfach via Cloud- oder On-Premises-Konsole an.Detaillierte Informationen zum ESET B2B-Lösungsportfolio und Threat Intelligence Services stehen Ihnen auf der Website des europäischen Herstellers zur Verfügung:ESET PROTECT Gesamtübersicht: https://www.eset.com/de/business/small-and-medium/ESET Enterprise-Lösungen: https://www.eset.com/de/business/enterprise/ESET Services: https://www.eset.com/de/business/services/Vorträge, Raum für Gespräche und AustauschNeben kompakten Produktvorführungen am ESET-Stand stehen die Experten allen Messebesuchern vor Ort jederzeit für spontane Gespräche und Info-Talks zur Verfügung. Zusätzlich gibt Thorsten Urbanski im Forum C7 einen aktuellen Überblick der sich verändernden IT-Sicherheitslage und leitet daraus ab, wie sich Organisationen schützen können:In the Line of Fire: Lernen Sie Ihre neuen Gegner frühzeitig kennenAbriss der Vortragsinhalte: Für viele Unternehmen sind die Cyber-Angriffe auf die Ukraine abstrakt und spielen für die IT-Security-Belange der eigenen Organisation auf den ersten Blick eine eher untergeordnete Rolle. Doch was zeigen uns diese Cyber-Attacken wirklich? Wie sollten sich Unternehmen zukünftig schützen? Und: Warum IT-Security Vertrauenssache ist. Genau darum wird es bei Thorsten Urbanski in seinen it-sa Vorträgen im Forum C gehen.- Dienstag, 25. Oktober 2022 um 12:15 Uhr, Forum C7- Mittwoch, 26. Oktober 2022 um 12:15 Uhr, Forum C7Weitere Informationen und ein kostenloses Fachbesucherticket finden Sie auf der ESET Website: https://www.eset.de/itsaPressekontakt:ESET Deutschland GmbHThorsten UrbanskiHead of Communication & PR DACH+49 (0)3641 3114-261thorsten.urbanski@eset.deMichael KlattePR Manager DACH+49 (0)3641 3114-257Michael.klatte@eset.deChristian LuegPR Manager DACH+49 (0)3641 3114-269christian.lueg@eset.deFolgen Sie ESET:http://www.ESET.deESET Deutschland GmbH, Spitzweidenweg 32, 07743 Jena, DeutschlandOriginal-Content von: ESET Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell