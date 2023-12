ESAB Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Esab liegt bei 2,88 und deutet darauf hin, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 23, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Esab in letzter Zeit kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, wodurch die Aktie auch in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Esab derzeit etwa 12,74 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +24 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Positive Themen standen in den Diskussionen im Mittelpunkt, was die Einschätzung weiter stützt.