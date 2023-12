ESAB Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Esab in den sozialen Medien. Die Diskussionen blieben neutral, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Die Intensität der Beiträge zu Esab war im normalen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Esab-Aktie langfristig als "Gut", basierend auf 18 Bewertungen: 3 Gut, 2 Neutral, 0 Schlecht. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 75 USD, was einer Erwartung von -13,8 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Esab diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Esab-Aktie als überverkauft gilt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Esab-Aktie sowohl von Analysten als auch von Anlegern eine "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung.