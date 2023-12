ESAB Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Esab in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls einen negativen Trend, weshalb die Redaktion dem Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung gibt. Die Intensität der Beiträge zu Esab deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell nicht im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für Esab liegt bei 75 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 83,13 USD einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Daher erhält die Esab-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (83,13 USD) sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (66,61 USD) als auch über dem der letzten 50 Handelstage (73,71 USD) liegt. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung der Esab-Aktie auf Basis der charttechnischen Entwicklung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. Über Esab wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.