Suburban Propane Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Suburban Propane ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 45,45, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der Wert für den RSI25 bei 46,51 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Suburban Propane bei 17,76 USD, was einer Entfernung von +13,77 Prozent vom GD200 (15,61 USD) entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 17,27 USD, was einen Abstand von +2,84 Prozent bedeutet und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend wird der Kurs der Suburban Propane-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die substanziellen positiven Kommentare in sozialen Medien über Suburban Propane gemessen und festgestellt, dass die Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist, basierend auf hauptsächlich positiven Themen in den vergangenen ein bis zwei Tagen.

Von Analysten wird die Suburban Propane-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 17 USD hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -4,28 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Suburban Propane somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.