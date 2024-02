ERWE Immobilien AG Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Aktienkurs von Erwe Immobilien hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -65,99 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor 71,2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 3,89 Prozent, und Erwe Immobilien liegt aktuell 69,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Erwe Immobilien wurde auch durch weiche Faktoren wie soziale Medien bewertet. Die Kommentare und Befunde auf den sozialen Plattformen waren neutral, aber in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen rund um Erwe Immobilien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung und Bewertung von Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Erwe Immobilien eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verlief in diesem Zeitraum ebenfalls kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Aktienkurs von 0,5 EUR um +13,64 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,44 EUR) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Schlusskurs der letzten 50 Handelstage (0,35 EUR) liegt mit einer Abweichung von +42,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt (GD50), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.