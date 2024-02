ERWE Immobilien AG Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken neutral, wie Anzeichen zeigten. Es gab keine positiven Diskussionen, und an insgesamt acht Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Die Diskussionen der Anleger konzentrierten sich verstärkt auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Erwe Immobilien. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und gibt daher dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,45 EUR für den Schlusskurs der Erwe Immobilien-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,48 EUR, was einen Unterschied von +6,67 Prozent ausmacht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,34 EUR, und auch hierüber liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +41,18 Prozent. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Bewertung für die Erwe Immobilien-Aktie auf dieser kurzfristigeren Basis.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz um Erwe Immobilien über einen längeren Zeitraum ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Punkt.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Erwe Immobilien als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,41 insgesamt 89 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".