Riad, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Das zweite Future Minerals Forum (FMF) wird heute eröffnet. 12.000 Delegierte aus 130 Ländern haben ihre Teilnahme bestätigt. Mehr als 200 Bergbauexperten aus der ganzen Welt werden zu Wort kommen. Alle diese Zahlen sind deutlich größer als beim ersten FMF, das im Januar 2022 stattfand.Zu den bestätigten Rednern gehören führende Think-Tank-Experten der Energie-, Mineralien- und Metallindustrie, darunter Mike Henry, CEO von BHP; Andrew Liveris, Vorsitzender von Lucid Motors; Roy Harvey, Präsident und CEO von Alcoa; Gerd Müller, Generaldirektor der UNIDO und Robert Wilt, CEO von Ma'aden.Das FMF ist eine zentrale Anlaufstelle, die Regierungen, Investoren, die Industrie und die Zivilgesellschaft zusammenbringt, um das enorme Mineralien- und Investitionspotenzial der Region zu beleuchten und aufzuzeigen, wie neue Mineralien- und Metallregionen gefördert und gleichzeitig die weltweiten Bergbau-Lieferketten stabilisiert und gestärkt werden können.Seine Exzellenz Bandar AlKhorayef, Minister für Industrie und Bodenschätze, erklärte: „Beim ersten FMF ging es darum, die Region abzugrenzen und ihr Potenzial als Akteur im weltweiten Mineralien- und Metallgeschäft zu erfassen. Im Jahr 2023 konzentriert sich das Future Minerals Forum auf Maßnahmen, die erforderlich sind, um die derzeit größten Herausforderungen der Welt in Angriff zu nehmen: Dekarbonisierung, verantwortungsvolle Liefer- und Wertschöpfungsketten für Mineralien und Metalle, die erforderlich sind, um die globalen Ziele der grünen Energiewende zu erreichen, gerechte Investitionen und wirtschaftliche Entwicklung sowie der Schutz von Menschen, Gemeinschaften und der Umwelt."„Heute, bei unserer zweiten Ausgabe des FMF, verzeichnen wir ein noch größeres Interesse, das sich in den 12.000 Teilnehmern aus 130 Ländern und 200 Rednern widerspiegelt, aber auch in der Repräsentanz und Qualität der Diskussionsthemen. Das zeugt von großem Engagement. Es zeigt, dass sich die Bergbaubranche den Herausforderungen stellt. Es zeigt, dass Ihnen allen etwas daran liegt", fügte Seine Exzellenz hinzu.„Es ist Ihnen ein Anliegen, den Bergbau- und Metallsektor zu stärken, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden. Eine Nachfrage, die durch unsere kontinuierlichen Investitionen in Technologie und unsere Bemühungen, unsere Netto-Null-Ziele zu erreichen, angekurbelt wird."AlKhorayef erklärte: „In den nächsten zwei Tagen wird Riad das Zentrum der internationalen Bergbauindustrie sein. Wir werden die Agenda des Sektors vorantreiben. Wir werden uns über die neuesten Entwicklungen in der Branche und der Technologie informieren. Wir werden uns vernetzen. Wir werden über Investitionen und Partnerschaften sprechen. Und das Wichtigste: Wir werden Geschäfte machen. Sie sind hier zur richtigen Zeit am richtigen Ort."Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1981670/Future_Minerals_Forum_1.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1981671/Future_Minerals_Forum_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/eroffnung-des-future-minerals-forum-mit-mehr-delegierten-aus-mehr-landern-mehr-reden-von-fuhrungskraften-aus-dem-bergbau-301720505.htmlPressekontakt:Omar Shereen,omar.shereen@fleishman.com,+966 50 663 0489Original-Content von: Future Minerals Forum, übermittelt durch news aktuell