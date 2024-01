ERI Holdings-Anleger wird’s freuen!

Die Analyse des Sentiments und Buzz der Eri-Aktie liefert interessante Einsichten in die Meinungen und Diskussionen im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen neutral waren. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält die Aktie daher insgesamt eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Eri-Aktie einen RSI7-Wert von 7,35, was eine gute Empfehlung und einen RSI25-Wert von 37,25, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses zeigt, dass der letzte Schlusskurs deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine gute Bewertung. Insgesamt wird die Eri-Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.