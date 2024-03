ERI Holdings Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Das Internet hat eine bedeutende Rolle bei der Formulierung von Stimmungen in Bezug auf Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien hervorbringen. In Bezug auf die Diskussionsebene wurde bei Eri eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte nur geringfügige Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Gesamtergebnis hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führte.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Eri führte zu einer Einstufung als "Schlecht", während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zu einer Einschätzung als "Neutral" führte, was insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht" führte.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Eri neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergab der Durchschnitt des Schlusskurses der Eri-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine neutrale Bewertung. Der letzte Schlusskurs weicht nur geringfügig ab, was zu einer neutralen Einschätzung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen führte zu einem neutralen Rating für die Eri-Aktie.

Insgesamt erhält die Eri-Aktie damit sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment als auch auf die technische Analyse eine neutrale Bewertung.